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В России предложили создать особую экономическую зону на Донбассе

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Четверг 26 мая 2022 15:58
В России предложили создать особую экономическую зону на Донбассе Фото: Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета Федерации России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России заявили о возможности создания особой экономической зоны на территории Донбасса. Якобы, там открылись уникальные возможности для @освоения новых рынков”.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант"

По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые будут открывать свои филиалы на территории Донбасса, при условии, что они будут создавать рабочие места для жителей и платить им зарплату.

Чтобы ввести особую экономическую зону, Турчак предложил:

  • установить возможность переводов без комиссии;
  • создать специальные программы кредитования для предпринимателей.

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