В России предложили создать особую экономическую зону на Донбассе
Фото: Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета Федерации России (Getty Images)
В России заявили о возможности создания особой экономической зоны на территории Донбасса. Якобы, там открылись уникальные возможности для @освоения новых рынков”.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант"
По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые будут открывать свои филиалы на территории Донбасса, при условии, что они будут создавать рабочие места для жителей и платить им зарплату.
Чтобы ввести особую экономическую зону, Турчак предложил:
- установить возможность переводов без комиссии;
- создать специальные программы кредитования для предпринимателей.
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