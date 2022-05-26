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В Росії запропонували створити особливу економічну зону на Донбасі

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Четвер 26 травня 2022 15:58
В Росії запропонували створити особливу економічну зону на Донбасі Фото: Андрій Турчак, перший віце-спікер Ради федерації Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії заявили про можливість створення особливої економічної зони на території Донбасу. Нібито, там відкрилися “унікальні можливості для освоєння нових ринків”.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсант"

За словами першого віцеспікера Ради федерації Андрія Турчака, необхідно дати податкові пільги підприємствам, які будуть відкривати свої філії на території Донбасу, за умови, що вони створюватимуть робочі місця для мешканців й платитимуть їм зарплату.

Аби запровадити особливу економічну зону, Турчак запропонував:

  • встановити можливість переказів без комісії;
  • створити спеціальні програми кредитування для підприємців.

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