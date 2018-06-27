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В России предложили пустить "Северный поток-2" в обход Дании

НовостиЭнергетика    27.06.2018 - 15:40
Фото: газопровод "Северный поток" (gazprom.ru)
Фото: газопровод "Северный поток" (gazprom.ru)

Блокировка Данией газопровода потребует удлинить трубопровод на 10-12 миль

Блокировка Данией газопровода "Северный поток-2" потребует удлинить трубопровод на 10-12 миль. Об этом заявил специалист по вопросам международной политики, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, передают российские СМИ.

"Дания заявила о намерении задержать строительство "Северного потока-2". Для проекта это почти безвредно: обход датских вод удлинит трубу на 10-12 миль. Небольшое удорожание компенсируется отсутствием "платы за дно" Копенгагену", - сказал Никонов.

Напомним, вчера, 26 июня, премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что в Дании намерены задержать реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

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Теги публикации: Российская Федерация, Дания, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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