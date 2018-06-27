Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.53
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.53
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Росії запропонували пустити "Північний потік-2" в обхід Данії

НовиниЕнергетика    27.06.2018 - 15:40
Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)
Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)

Блокування Данією газопроводу вимагає подовжити трубопровід на 10-12 миль

Блокування Данією газопроводу "Північний потік-2" вимагатиме подовжити трубопровід на 10-12 миль. Про це заявив фахівець з питань міжнародної політики, голова комітету Держдуми з освіти і науки В'ячеслав Ніконов, передають російські ЗМІ.

"Данія заявила про намір затримати будівництво "Північного потоку-2". Для проекту це майже нешкідливо: обхід датських вод подовжить трубу на 10-12 миль. Невелике подорожчання компенсується відсутністю "плати за дно" Копенгагену", - сказав Ніконов.

Нагадаємо, вчора, 26 червня, прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що в Данії мають намір затримати реалізацію проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Військові літаки Асада або РФ розбомбили три лікарні на півдні Сирії, - спостерігачі У Німеччині розказали про можливі проблеми "Північного потоку-2"
Теги публікації: Російська Федерація, Дания, Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся