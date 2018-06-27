У Росії запропонували пустити "Північний потік-2" в обхід Данії

Блокування Данією газопроводу вимагає подовжити трубопровід на 10-12 миль

Блокування Данією газопроводу "Північний потік-2" вимагатиме подовжити трубопровід на 10-12 миль. Про це заявив фахівець з питань міжнародної політики, голова комітету Держдуми з освіти і науки В'ячеслав Ніконов, передають російські ЗМІ.

"Данія заявила про намір затримати будівництво "Північного потоку-2". Для проекту це майже нешкідливо: обхід датських вод подовжить трубу на 10-12 миль. Невелике подорожчання компенсується відсутністю "плати за дно" Копенгагену", - сказав Ніконов.

Нагадаємо, вчора, 26 червня, прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що в Данії мають намір затримати реалізацію проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2".