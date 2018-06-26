В Дании намерены задержать строительство "Северного потока-2"

В парламент Дании внесли соответствующие законодательные инициативы

В Дании намерены задержать реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Сообщается, что в парламент Дании внесены законодательные инициативы для того, чтобы задержать реализацию проекта строительства газопровода.

"Конечно, мы думали над вопросом "Северного потока-2 ". Моя позиция заключается в том, что этот проект имеет геополитическую, европейскую импликацию и сама Дания не может решить его. Мы не определились, когда надо принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать. У меня есть сильное ощущение, что нам надо перенести этот вопрос за европейский стол переговоров для европейских стран. Надо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно ", - заявил премьер Дании.

Напомним, он также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, с целью серьезно и взвешенно проанализир овать все риски и роль Украины, как транзитера топлива.