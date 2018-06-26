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В Дании намерены задержать строительство "Северного потока-2"

НовостиЭнергетика    26.06.2018 - 17:19
Фото: Ларс Люкке Расмуссен (flickr.com/venstredk)
Фото: Ларс Люкке Расмуссен (flickr.com/venstredk)

В парламент Дании внесли соответствующие законодательные инициативы

В Дании намерены задержать реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Сообщается, что в парламент Дании внесены законодательные инициативы для того, чтобы задержать реализацию проекта строительства газопровода.

"Конечно, мы думали над вопросом "Северного потока-2 ". Моя позиция заключается в том, что этот проект имеет геополитическую, европейскую импликацию и сама Дания не может решить его. Мы не определились, когда надо принять окончательное решение, и на самом деле  это очень трудно предсказать. У меня есть сильное ощущение, что нам надо перенести этот вопрос  за  европейский стол  переговоров для европейских стран. Надо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно ", - заявил премьер Дании.

Напомним, он также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, с целью серьезно и взвешенно проанализир овать все риски и роль Украины, как транзитера топлива. 

В Украине работает 150 компаний с датским капиталом, - Гройсман Развитие Украины станет лучшим ответом на действия РФ в Крыму и на Донбассе, - Расмуссен
Теги публикации: Дания, Северный поток  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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