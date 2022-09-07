В России предложили новую дату "референдумов" на захваченных территориях Украины

В России снова отодвинули проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

По его словам, день народного единства - это историческая дата, которая "нас всех объединяет в пространство "русского мира", о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий". Речь идет о дате 4 ноября.

По словам Турчака, "референдумы" обязательно состоятся уже в этом году.

"Здесь никаких сомнений быть не может", - добавил он.