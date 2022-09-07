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В России предложили новую дату "референдумов" на захваченных территориях Украины

Фото: в России предложили новую дату "референдумов" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России снова отодвинули проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

По его словам, день народного единства - это историческая дата, которая "нас всех объединяет в пространство "русского мира", о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий". Речь идет о дате 4 ноября.

По словам Турчака, "референдумы" обязательно состоятся уже в этом году.

"Здесь никаких сомнений быть не может", - добавил он.

Ранее уже сообщалось что, в Кремле снова перенесли "референдумы" на захваченной территории Украины, теперь до конца осени. При этом рассматривается несколько сценариев.

Напомним, после успешного удара наших бойцов по Антоновскому мосту, партия "Единая Россия" сразу покинула город. Объяснила это тем, что якобы не может осуществлять "гуманитарную деятельность".

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