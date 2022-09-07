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У Росії запропонували нову дату "референдумів" на захоплених територіях України

Фото: у Росії запропонували нову дату "референдумів" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії знову відсунули проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Генради "Єдиної Росії" Андрій Турчака.

За його словами, день народної єдності - це історична дата, яка "нас усіх поєднує у простір "руського миру", про який мріють жителі Донбасу та звільнених територій".

За словами Турчака, "референдуми" обов'язково відбудуться вже цього року.

"Тут жодних сумнівів бути не може", - додав він.

Раніше вже повідомлялося, що в Кремлі знову перенесли "референдуми" на захопленій території України, тепер до кінця осені. При цьому розглядається кілька сценаріїв.

Нагадаємо, після успішного удару наших бійців по Антонівському мосту, партія "Єдина Росія" відразу покинула місто. Пояснила це тим, що нібито не може здійснювати "гуманітарну діяльність".

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