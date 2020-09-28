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В России предложили сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху

Автор: Анастасия Рокитна

Площадкой для проведения переговоров между армянской и азербайджанской стороной может стать Крым. В России предложили оккупированный полуостров.

Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает "РИА Новости".

Он предлагает решить проблему мирным путем.

"Примером того, как разные культуры и конфессии живут мирно бок о бок, может послужить Крым. Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров", - заявил он.

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Напомним, Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Аннексия не признается Украиной и большинством стран мира.

Отметим, в Армении заявили о подготовке к долгосрочной войне из-за Нагорного Карабаха.

Вместе с тем, в Азербайджане назвали конфликт с Арменией отечественной войной. Также Азербайджан объявил частичную мобилизацию.

Баку и Ереван обвинили друг друга в использовании наемников с боевым опытом в Сирии и странах Ближнего Востока

Напомним, Канада предложила посредничество в конфликте в Нагорном Карабахе.

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