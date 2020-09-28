У Росії запропонували зробити Крим майданчиком для переговорів по Карабаху

Майданчиком для проведення переговорів між вірменською і азербайджанською стороною може стати Крим. У Росії запропонували окупований півострів.

Про це заявив депутат Держдуми Руслан Бальбек, передає "РІА Новости".

Він пропонує вирішити проблему мирним шляхом.

"Прикладом того, як різні культури й конфесії живуть мирно пліч-о-пліч, може послужити Крим. Ми готові надати майданчик на півострові і пропонуємо офіційним Баку і Єревану сісти за стіл переговорів", - заявив він.

Нагадаємо, Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Анексія не визнається Україною та більшістю країн світу.

Зазначимо, у Вірменії заявили про підготовку до довгострокової війни через Нагірний Карабах.

Разом з тим, в Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією вітчизняною війною. Також Азербайджан оголосив часткову мобілізацію.

Баку і Єреван звинуватили один одного у використанні найманців з бойовим досвідом в Сирії та в країнах Близького Сходу

Нагадаємо, Канада запропонувала посередництво в конфлікті у Нагірному Карабасі.