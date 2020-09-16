ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В России предложили блокировать сайты без разрешения суда

Москва, Среда 16 сентября 2020 02:27
В России предложили блокировать сайты без разрешения суда
Фото: блокирование работы сайтов (pxhere.com)
Автор: Артур Родивилов

В Госдуму России внесли законопроект, в случае принятия которого правоохранительные органы смогут без обращения в суд инициировать блокировку любого интернет-ресурса как экстремистского. Для этого будет достаточно заключения одного эксперта.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сейчас в России действует судебный порядок блокировки экстремистских сайтов. Они включаются Роскомнадзором в Единый реестр запрещенной информации только после того, как признаки экстремизма в них усмотрит федеральный суд на основании заявления прокуратуры или следствия.

В пояснительной записке к документу говорится, что это позволяет нарушителям закона "продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и вовлекать в нее новых участников".

С 1 ноября 2019 года в РФ вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете".

Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное контрольным органом, Роскомнадзором, оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление ею.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил социальные медиа-платформы в цензуре по отношению к Республиканской партии, и заявил о намерениях ввести контроль за соцсетями вплоть до их блокировки.

Турецкий парламент принял закон, который регулирует социальные сети. Компании могут столкнуться со штрафами, блокировкой рекламы или уменьшением способности посещаемости сайтов до 90%, что фактически блокирует доступ.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в Беларуси усиливают контроль за интернет-СМИ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Государственная дума РФблокировкасайт
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь