В России предложили блокировать сайты без разрешения суда

Фото: блокирование работы сайтов (pxhere.com)

В Госдуму России внесли законопроект, в случае принятия которого правоохранительные органы смогут без обращения в суд инициировать блокировку любого интернет-ресурса как экстремистского. Для этого будет достаточно заключения одного эксперта.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сейчас в России действует судебный порядок блокировки экстремистских сайтов. Они включаются Роскомнадзором в Единый реестр запрещенной информации только после того, как признаки экстремизма в них усмотрит федеральный суд на основании заявления прокуратуры или следствия.

В пояснительной записке к документу говорится, что это позволяет нарушителям закона "продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и вовлекать в нее новых участников".

С 1 ноября 2019 года в РФ вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете".

Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное контрольным органом, Роскомнадзором, оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление ею.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил социальные медиа-платформы в цензуре по отношению к Республиканской партии, и заявил о намерениях ввести контроль за соцсетями вплоть до их блокировки.

Турецкий парламент принял закон, который регулирует социальные сети. Компании могут столкнуться со штрафами, блокировкой рекламы или уменьшением способности посещаемости сайтов до 90%, что фактически блокирует доступ.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в Беларуси усиливают контроль за интернет-СМИ.