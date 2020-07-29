В Турции приняли закон об усилении контроля за соцсетями

Фото: соцсети (freepik.facebook)

Компании могут столкнуться со штрафами, блокировкой рекламы или уменьшением способности посещаемости сайты

Сегодня, 29 июля, турецкий парламент принял закон, который регулирует социальные сети. Компании могут столкнуться со штрафами, блокировкой рекламы или уменьшением способности посещаемости сайтов до 90%, что фактически блокирует доступ.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, закон обязывает иностранные сайты социальных сетей назначать турецких представителей для решения проблем властей относительно контента и устанавливает сроки удаления материалов.

Также известно, что парламент обсуждал новые правила еще во вторник. Тогда партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которая имеет большинство в парламенте с союзной националистической партией, поддержала этот законопроект.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил социальные медиа-платформы в цензуре по отношению к Республиканской партии, и заявил о намерениях ввести контроль за соцсетями вплоть до их блокировки.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в Беларуси усиливают контроль за интернет-СМИ.