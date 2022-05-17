ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России предлагают не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта

Новина українською →
Москва, Вторник 17 мая 2022 09:10
В России предлагают не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта Фото: в России предлагают не выполнять решения ЕСПЧ (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

В российскую Госдуму внесли законопроект, согласно которому страна не будет исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Речь идет о тех, что были вынесены после 16 марта, когда РФ исключили из Совета Европы из-за полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдумы.

Соответствующий законопроект парламентарии предложили с путинской "Единой России", а именно: депутат Госдумы Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и его заместитель Владимир Полетаев - руководители ключевых комитетов по законодательству обеих палат парламента, а также полпред Госдумы в Верховном суде Даниил Бесарабов.

Таким образом, этот законопроект предлагает предельную дату принятия ЕСПЧ решений, которые Россия будет частично выполнять. То есть, после его принятия Россия будет игнорировать любые решения, вынесенные после 16 марта. Что примечательно, термин авторы этого законопроекта инициируют ввести задним числом.

В пояснительной записке сказано, что Генпрокуратура РФ может до 1 января 2023 выплачивать денежные компенсации по постановлениям ЕСПЧ (опять же, речь идет о тех постановлениях, которые вынесены до 16 марта этого года).

Кроме того, авторы законопроекта предложили убрать из КоАП РФ, Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального кодексов, что постановления ЕСПЧ "являются основанием для пересмотра вступивших в силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам".

Напомним, 16 марта Россия была исключена из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. В частности, РФ наказали за нарушение базовых норм сотрудничества европейских стран. Накануне исключение России поддержала парламентская ассамблея Совета Европы.

Добавим, перед этим, 10 марта Россия заявила желание самостоятельно выйти организации с 1 января 2023-го. Однако, в Совете Европы избрали путь ее немедленного исключения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная дума РФ ЕСПЧ
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы