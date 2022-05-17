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У Росії пропонують не виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після 16 березня

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Москва, Вівторок 17 травня 2022 09:10
У Росії пропонують не виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після 16 березня Фото: в Росії пропонують не виконувати рішення ЄСПЛ (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

У російську Держдуму внесли законопроект, згідно з яким країна не буде виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Мова йде про ті, що були винесені після 16 березня, коли РФ виключили із Ради Європи через повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдуми.

Відповідний законопроєкт запропонували парламентарі з путінської "Єдиної Росії", а саме: депутат Держдуми Павло Крашенинников, сенатор Андрій Клішас та його заступник Володимир Полєтаєв - керівники ключових комітетів із законодавства обох палат парламенту, а також повпред Держдуми у Верховному суді Данило Бесарабов.

Таким чином, цей законопроект пропонує граничну дату прийняття ЄСПЛ рішень, які Росія буде частково виконувати. Тобто, після його ухвалення Росія ігноруватиме будь-які рішення, винесені після 16 березня. Що примітно, термін автори цього законопроекту ініціюють запровадити заднім числом.

У пояснювальній записці сказано, що Генпрокуратура РФ може до 1 січня 2023 виплачувати грошові компенсації за постановами ЄСПЛ (знову ж таки, йдеться про ті ухвали, що винесені до 16 березня цього року).

Крім того, автори законопроекту запропонували прибрати з КоАП РФ, Цивільного процесуального і Арбітражного процесуального кодексів, що постанови ЄСПЛ "є підставою для перегляду судових актів, що набрали чинності, за новими або нововиявленими обставинами".

Нагадаємо, 16 березня Росію було виключено з Ради Європи за вторгнення на територію України. Зокрема, РФ покарали за порушення базових норм співпраці європейських країн. Напередодні виключення Росії підтримала Парламентська асамблея Ради Європи.

Додамо, перед цим, 10 березня Росія заявила бажання самостійно вийти з організації з 1 січня 2023-го. Однак, у Раді Європи обрали шлях її негайного виключення.

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