В России появление HIMARS на вооружении ВСУ назвали поворотным моментном в войне, - ISW

В информационном пространстве РФ продолжает расти страх провала войны в Украине в связи с успешными ударами HIMARS по ключевым узлам тылового обеспечения и управления армии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Пророссийские информационные источники называют появление в ВСУ установок HIMARS поворотным моментом в войне. В ряде провластных Telegram-каналов появляются сообщения, что недавние украинские удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное и потенциально необратимое влияние на развитие будущих российских наступлений.

Сообщается, что российские войска вынуждены применять на поле боя различные тактики укрытия от HIMARS, включая меры маскировки и постоянное изменение местоположения группировок техники.

Такая тактика не позволяет армии РФ проводить массированные артиллерийские обстрелы, которые они широко применяли в ходе войны, о чем свидетельствуют данные NASA Fire Information for Resource Management.