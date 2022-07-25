У Росії появу HIMARS на озброєнні ЗСУ назвали поворотним моментом у війні, - ISW
В інформаційному просторі РФ продовжує зростати страх провалу війни в Україні у зв'язку з успішними ударами HIMARS по ключових вузлах тилового забезпечення та управління армії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Проросійські інформаційні джерела називають появу в ЗСУ установок HIMARS поворотним моментом у війні. У ряді провладних Telegram-каналів з'являються повідомлення, що недавні українські удари по російських складах, вузлах зв'язку і тилових базах надають руйнівний і потенційно необоротний вплив на розвиток майбутніх російських наступів.
Повідомляється, що російські війська змушені застосовувати на полі бою різні тактики укриття від HIMARS, включаючи заходи маскування і постійна зміна місця розташування угруповань техніки.
Така тактика не дозволяє армії РФ проводити масовані артилерійські обстріли, які вони широко застосовували в ході війни, про що свідчать дані NASA Fire Information for Resource Management.
Нагадаємо, Україна може отримати ще кілька ракетних систем HIMARS з США та інших західних країн.
Раніше стало відомо, що вже найближчим часом загальна кількість систем HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.
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