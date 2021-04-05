В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT

В Российской Федерации допускают создание альтернативы международной межбанковской системе SWIFT. Однако сроки создания альтернативы платежной системы пока не известны.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, передает "РИА Новости".
"Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совсем на новой технологической основе", - заявил он.
Он отметил, что развитие альтернативных SWIFT-систем является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".
Отметим, SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.
К системе подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Россию могут отключить от SWIFT.
Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Украина еще не предлагала западным партерам в рамках санкций против России отключить ее от международной системы денежных переводов SWIFT.
Добавим, что Кравчук также заявлял, что если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по достижению мира на Донбассе, то Украина может инициировать отключение ее от SWIFT.