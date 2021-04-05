В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT

"Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совсем на новой технологической основе", - заявил он.

Он отметил, что развитие альтернативных SWIFT-систем является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".

Отметим, SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

К системе подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.