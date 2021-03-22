У Путина не исключают возможности отключения России от SWIFT

В России не исключают ни одну из западных угроз. Также в Кремле допускают возможнось отключения страны от SWIFT.

Отметим, SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

"РФ не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT", - заявил Песков.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Украина еще не предлагала западным партерам в рамках санкций против России отключить ее от международной системы денежных переводов SWIFT.