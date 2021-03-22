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У Путина не исключают возможности отключения России от SWIFT

Новина українською → Москва, Понедельник 22 марта 2021 11:50
У Путина не исключают возможности отключения России от SWIFT Фото: Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В России не исключают ни одну из западных угроз. Также в Кремле допускают возможнось отключения страны от SWIFT.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.

Отметим, SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

"РФ не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT", - заявил Песков.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Украина еще не предлагала западным партерам в рамках санкций против России отключить ее от международной системы денежных переводов SWIFT.

Напомним, Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека.

Ранее сообщалось, что Верховная рада призвала мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.

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