У Путина не исключают возможности отключения России от SWIFT
В России не исключают ни одну из западных угроз. Также в Кремле допускают возможнось отключения страны от SWIFT.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.
Отметим, SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.
"РФ не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT", - заявил Песков.
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Украина еще не предлагала западным партерам в рамках санкций против России отключить ее от международной системы денежных переводов SWIFT.
Напомним, Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека.
Ранее сообщалось, что Верховная рада призвала мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.