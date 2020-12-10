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Украина еще не предлагала партнерам отключить Россию от SWIFT, - Кравчук

Киев, Четверг 10 декабря 2020 17:29
Украина еще не предлагала партнерам отключить Россию от SWIFT, - Кравчук
Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина еще не предлагала западным партерам в рамках санкций против России отключить ее от международной системы денежных переводов SWIFT. На сегодня изучается реакция на эту идею внутри самой Украины.

Об этом в интервью liga.net заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

По его словам, необходимо узнать реакцию украинского политикума на этот счет. Идеей отключить Россию от этой системы Кравчук сделал информационный шаг.

"Теперь мы анализируем, как к этому отнесутся политические партии, гражданское общество, как отнесется украинский народ. Чтобы мы знали и могли сказать западным партнерам, что это мысль не только узкого круга лиц, а украинского политикума и народа", - подчеркнул он.

Он также предположил, что, когда Украине потребуется сформулировать мысль по этому вопросу, проведут социологическое исследование.

Отметим, отключение от системы SWIFT означает фактически полную финансовую изоляцию, при которой нет возможности делать переводы между правительствами, предприятиями и банками.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по достижению мира на Донбассе, то Украина может инициировать отключение ее от SWIFT.

Еще раньше об этой возможности заявлял посол Украины в США Владимир Ельченко.

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Новости Украины Политика Российская ФедерацияSWIFTКравчук

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