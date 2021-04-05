У Росії може з'явитися альтернатива платіжної системи SWIFT

"Беручи до уваги стрімкий розвиток цифрових валют і блокчейну, очевидно, що база для міжнародних розрахунків може бути сформована зовсім на новій технологічній основі", - заявив він.

Він зазначив, що розвиток альтернативних SWIFT-систем є "не тільки реакцією на ситуацію геополітичну реальність, але і відповіддю на необхідність модернізації методів здійснення платежів з урахуванням сучасних передових досягнень у цифровій сфері".

Зазначимо, SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Дана система дозволяє фінансовим установам в усьому світі відправляти і отримувати інформацію про фінансові операції безпечної стандартизованою та надійній формі.

До системи підключено більше ніж 11 тисяч найбільших організацій приблизно у 200 країнах.