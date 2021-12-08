ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

России послали сигналы о масштабных последствиях вторжения в Украину, - МИД Франции

Новина українською →
Париж, Среда 08 декабря 2021 17:33
России послали сигналы о масштабных последствиях вторжения в Украину, - МИД Франции Фото: России послали сигналы о масштабных последствиях нападения на Украину (flickr.com/runemaker)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел (МИД) Франции заявило, что страны QUINT внимательно следят за ситуацией вокруг Украины. России посланы сигналы о глобальных и масштабных последствиях в случае нападения на украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции.

Во время брифинга у представителя внешнеполитического ведомства спросили о том, согласна ли Франция с позицией США по "Северному потоку-2", который следует использовать для сдерживания России от вторжения в Украину.

"Как неоднократно обсуждали главы государств и правительств в формате QUINT на этой неделе, мы внимательно следим за ситуацией вокруг Украины", - сказал французский дипломат.

По его словам, главы государств и правительств группы QUINT заявили о решимости уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"России были посланы решительные сигналы о глобальных и масштабных последствиях дальнейшего посягательства на территориальную целостность Украины", - уточнил представитель МИД Франции.

QUINT - это неформальная группа, в которую входят США и большая четверка Западной Европы - Франция, Германия, Италия и Великобритания. Действует как один из руководящих органов различных организаций, в том числе НАТО, G7 и G20.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину.

Отметим, США готовы расширить военную помощь Украине в случае нападения России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация Украина
NEWS
Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса
Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины