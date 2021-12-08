Росії послали сигнали про масштабні наслідки вторгнення в Україну, - МЗС Франції

Міністерство закордонних справ (МЗС) Франції заявило, що країни Quint уважно стежать за ситуацією навколо України. Росії надіслано сигнали про глобальні та масштабні наслідки у разі нападу на українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Франції .

Під час брифінгу у представника зовнішньополітичного відомства запитали про те, чи згодна Франція з позицією США щодо "Північного потоку-2", який слід використовувати для стримування Росії від вторгнення в Україну.

"Як неодноразово обговорювали глави держав і урядів у форматі QUINT на цьому тижні, ми уважно стежимо за ситуацією навколо України", - сказав французький дипломат.

За його словами, глави держав і урядів групи QUINT заявили про рішучість поважати територіальну цілісність і суверенітет України.

"Росії були послані рішучі сигнали про глобальні і масштабні наслідки подальшого посягання на територіальну цілісність України", - уточнив представник МЗС Франції.

QUINT - це неформальна група, в яку входять США і велика четвірка Західної Європи - Франція, Німеччина, Італія і Великобританія. Діє як один з керівних органів різних організацій, в тому числі НАТО, G7 і G20.