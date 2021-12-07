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США расширят военную помощь Украине в случае вторжения России, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 07 декабря 2021 22:18
США расширят военную помощь Украине в случае вторжения России, - Белый дом Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США предоставят Украине дополнительную военную помощь в случае вторжения России. Кроме того, в случае российской агрессии против Москвы будут введены экономические меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, в ответ на дальнейшую агрессию РФ против Украины, США и их европейские союзники ответят серьезными экономическими мерами.

"Мы предоставим Украине дополнительную военную помощь, помимо той, что уже предоставляем. И мы укрепим наших союзников на восточном фланге, предоставив им дополнительные возможности в ответ на эту эскалацию", - добавил он.

Салливан уточнил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину, восточноевропейские страны выскажут обеспокоенность за свою территориальную целостность и будут рассчитывать на расширение американского военного присутствия в своих странах. США будут готовы позитивно отреагировать на такой запрос. Но, как отдельно подчеркнул советник американского президента, это может случиться именно в случае дальнейшего российского военного вторжения в Украину.

Напомним, накануне комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета на 2022 год, который включает 300 млн долларов военной помощи Украине.

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