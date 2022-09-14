В России посчитали прямые убытки финансового сектора из-за санкций, - Bloomberg

Финансовый сектор России понес сотни миллиардов долларов "прямых убытков" от санкций, введенных США и их союзниками из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание ознакомилось с внутренним документом Министерства финансов России.

Отмечается, что оценка, которая включает значительные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также 300 млрд долларов валютных резервов, замороженных ограничениями, была включена в презентацию для совещания чиновников РФ высокого уровня, которое состоялось в прошлом месяце.

Из-за санкций Россия потеряла:

40% рыночной капитализации;

300 млрд долларов резервов Центробанка;

4,6 трлн рублей в виде замороженных евробондов;

10% капитала банковской системы;

563 млрд рублей замороженных розничных активов и активов, которые находятсяв депозитариях.

В презентации также говорится о влиянии попадания под санкции 80% активов банковского сектора, отключении от Swift и потере доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению. Отмечается, что такие инструменты, как деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичные публичные предложения "практически исчезли".

При этом в отчете не приводится влияние санкций на экономику в целом, а внимание сосредотачивается на финансовой системе.