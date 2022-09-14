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В России посчитали прямые убытки финансового сектора из-за санкций, - Bloomberg

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Среда 14 сентября 2022 22:04
В России посчитали прямые убытки финансового сектора из-за санкций, - Bloomberg Фото: в России посчитали прямые убытки финансового сектора из-за санкций (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Финансовый сектор России понес сотни миллиардов долларов "прямых убытков" от санкций, введенных США и их союзниками из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание ознакомилось с внутренним документом Министерства финансов России.

Отмечается, что оценка, которая включает значительные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также 300 млрд долларов валютных резервов, замороженных ограничениями, была включена в презентацию для совещания чиновников РФ высокого уровня, которое состоялось в прошлом месяце.

Из-за санкций Россия потеряла:

  • 40% рыночной капитализации;
  • 300 млрд долларов резервов Центробанка;
  • 4,6 трлн рублей в виде замороженных евробондов;
  • 10% капитала банковской системы;
  • 563 млрд рублей замороженных розничных активов и активов, которые находятсяв депозитариях.

В презентации также говорится о влиянии попадания под санкции 80% активов банковского сектора, отключении от Swift и потере доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению. Отмечается, что такие инструменты, как деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичные публичные предложения "практически исчезли".

При этом в отчете не приводится влияние санкций на экономику в целом, а внимание сосредотачивается на финансовой системе.

Напомним, из-за санкций цены на российскую нефть упали, поэтому энергетические доходы страны-агрессора в августе сократились до самого низкого уровня за 14 месяцев.

Президент России Владимир Путин пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают.

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