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В Росії порахували прямі збитки фінансового сектора через санкції, - Bloomberg

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Середа 14 вересня 2022 22:04
В Росії порахували прямі збитки фінансового сектора через санкції, - Bloomberg Фото: в Росії порахували прямі збитки фінансового сектора через санкції (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Фінансовий сектор Росії зазнав сотень мільярдів доларів "прямих збитків" від санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання ознайомилося з внутрішнім документом Міністерства фінансів Росії.

Зазначається, що оцінка, яка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також 300 млрд доларів валютних резервів, заморожених обмеженнями, була включена до презентації для наради чиновників РФ високого рівня, яка відбулася минулого місяця.

Через санкції Росія втратила:

  • 40% ринкової капіталізації;
  • 300 млрд доларів резервів Центробанку;
  • 4,6 трлн рублів у вигляді заморожених євробондів;
  • 10% капіталу банківської системи;
  • 563 млрд рублів заморожених роздрібних активів і активів, що перебувають у депозитаріях.

У презентації також говориться про вплив потрапляння під санкції 80% активів банківського сектора, відключення від Swift і втрату доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Зазначається, що такі інструменти, як деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції "практично зникли".

При цьому у звіті не наводиться вплив санкцій на економіку в цілому, а увага зосереджується на фінансовій системі.

Нагадаємо, через санкції ціни на російську нафту впали, тому енергетичні доходи країни-агресора в серпні скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців.

Президент Росії Володимир Путін намагається переконати світ у неефективності санкцій, проте вони працюють.

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