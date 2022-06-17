ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России пользователи смартфоне Samsung жалуются на блокирование гаджетов

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 15:08
В России пользователи смартфоне Samsung жалуются на блокирование гаджетов Фото: в России пользователи смартфоне Samsung жалуются на блокировку гаджетов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Смартфоны Samsung, которые были завезены в Россию в качестве параллельного импорта, прекратили работу. Для разблокировки гаджетов необходимо заплатить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Известия".

Как отметил ритейлер, гаджет невозможно включить после вставления в него SIM-карты российского оператора, так как смартфон не предназначен для продажи в странах Евразийского экономического союза.

Однако, попробовать разблокировать смартфон все же можно. Для этого необходимо обратиться в сервисные центры производителя и заплатить 5 тысяч рублей. После двух недель ожидания, Samsung рассмотрит запрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Samsung еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, прекратила поставки телефонов, чипов и бытовой электроники в страну-оккупанта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Samsung
NEWS
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
DAILY
Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска
Михаил ФедоровВице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска