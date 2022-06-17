В Росії користувачі смартфоні Samsung скаржаться на блокування гаджетів

Смартфони Samsung, які були завезені до Росії в якості паралельного імпорту, припинили роботу. Для розблокування гаджетів необхідно заплатити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " Известия ".

Як відзначив ритейлер, гаджет неможливо увімкнути після вставляння в нього SIM-карти російського оператора, оскільки смартфон не призначений для продажу в країнах Євразійського економічного союзу.

Однак, спробувати розблокувати смартфон все ж можна. Для цього необхідно звернутися до сервісних центрів виробника й заплатити 5 тисяч рублів. Після двох тижнів очікування, Samsung розгляне запит й надасть співробітникам сервісу код регіонального розблокування.