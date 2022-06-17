В Росії користувачі смартфоні Samsung скаржаться на блокування гаджетів
Смартфони Samsung, які були завезені до Росії в якості паралельного імпорту, припинили роботу. Для розблокування гаджетів необхідно заплатити.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Известия".
Як відзначив ритейлер, гаджет неможливо увімкнути після вставляння в нього SIM-карти російського оператора, оскільки смартфон не призначений для продажу в країнах Євразійського економічного союзу.
Однак, спробувати розблокувати смартфон все ж можна. Для цього необхідно звернутися до сервісних центрів виробника й заплатити 5 тисяч рублів. Після двох тижнів очікування, Samsung розгляне запит й надасть співробітникам сервісу код регіонального розблокування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Samsung ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, припинила поставки телефонів, чіпів і побутової електроніки до країни-окупанта.
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