ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Росії користувачі смартфоні Samsung скаржаться на блокування гаджетів

Новость на русском →
П'ятниця 17 червня 2022 15:08
В Росії користувачі смартфоні Samsung скаржаться на блокування гаджетів Фото: В Росії користувачі смартфоні Samsung скаржаться на заблокування гаджетів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Смартфони Samsung, які були завезені до Росії в якості паралельного імпорту, припинили роботу. Для розблокування гаджетів необхідно заплатити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Известия".

Як відзначив ритейлер, гаджет неможливо увімкнути після вставляння в нього SIM-карти російського оператора, оскільки смартфон не призначений для продажу в країнах Євразійського економічного союзу.

Однак, спробувати розблокувати смартфон все ж можна. Для цього необхідно звернутися до сервісних центрів виробника й заплатити 5 тисяч рублів. Після двох тижнів очікування, Samsung розгляне запит й надасть співробітникам сервісу код регіонального розблокування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Samsung ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, припинила поставки телефонів, чіпів і побутової електроніки до країни-окупанта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Samsung
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска