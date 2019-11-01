В России у пассажирского самолета отказал двигатель

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На борту находятся 80 человек

У пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100, который вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург (Россия), отказал двигатель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Тюмени. По данным СМИ, причиной этого стал отказ двигателя вскоре после взлета.

Сейчас самолет кружит над аэропортом вылета и вырабатывает топливо. На борту находятся 80 пассажиров и экипаж.

Напомним, 31 октября у пассажирского самолета Boeing 767, предназначенного для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отказали тормоза во время испытательного полета в аэропорту Бен-Гурион (Израиль). После чего один из тормозов задымился, к взлетной полосе вызвали пожарных.

Также РБК-Украина сообщало, что 3 сентября в московском аэропорту "Шереметьево" (Россия) два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе. Самолеты авиакомпаний Royal Flight и "Аэрофлот" при буксировке столкнулись крыльями по касательной. Первый самолет был пустой, второй - готовился к вылету в Пекин с пассажирами.