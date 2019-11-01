В Росії у пасажирського літака відмовив двигун

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На борту знаходяться 80 осіб

У пасажирського літака Sukhoi SuperJet 100, який вилетів з Тюмені в Санкт-Петербург (Росія), відмовив двигун. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що літак готується до екстреної посадки в аеропорту Тюмені. За даними ЗМІ, причиною цього стала відмова двигуна незабаром після зльоту.

Зараз літак кружляє над аеропортом вильоту і виробляє паливо. На борту знаходяться 80 пасажирів та екіпаж.

Інформація про те, що в літака відмовив двигун, з'явилася в 17:30 за місцевим часом. О 18:20 літак здійснив екстрену посадку в Тюмені. Повідомляється, що при посадці ніхто не постраждав. За попередніми даними, причиною НП стало попадання птаха в двигун.

Нагадаємо, 31 жовтня у пасажирського літака Boeing 767, призначеного для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, відмовили гальма під час випробувального польоту в аеропорту Бен-Гуріон (Ізраїль) відмовила гальмівна система. Після чого, одне з гальм задимілося, до злітної смуги викликали пожежників.

Також РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня в московському аеропорту "Шереметьєво" (Росія) два літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі. Літаки авіакомпаній Royal Flight і "Аерофлот" при буксируванні зіткнулися крилами по дотичній. Перший літак був порожній, другий - готувався до вильоту в Пекін з пасажирами.