В России пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Казани. До этого самолет, выполняющий рейс Екатеринбург-Москва, подал сигнал тревоги и начал снижение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Пассажирский Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги над Удмуртией и начал снижение", - сказал собеседник агентства в авиационных службах.
Напомним, что США заявили о крупнейшем перехвате самолетов РФ со времен холодной войны.
Ранее истребители Королевских воздушных сил Британии подняли с военного аэродрома на краю города Лоссимут для перехвата двух российских противолодочных самолетов Ту-142.