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У Росії пасажирський літак екстрено сів в аеропорту Казані

Автор: РБК-Україна

У Росії пасажирський літак екстрено сів в аеропорту Казані. До цього літак, що виконував рейс Єкатеринбург-Москва, подав сигнал тривоги і почав зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Пасажирський Sukhoi Superjet 100 подав сигнал тривоги над Удмуртією і почав зниження", - сказав співрозмовник агентства в авіаційних службах.

Нагадаємо, що США заявили про найбільше перехоплення літаків РФ з часів Холодної війни.

Раніше винищувачі Королівських Повітряних сил Британії підняли з військового аеродрому на краю міста Лоссимут для перехоплення двох російських протичовнових літаків Ту-142.

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