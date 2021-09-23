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Кандидат в канцлеры от партии Меркель выступил за запуск "Северного потока-2"

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Берлин, Четверг 23 сентября 2021 22:50
Кандидат в канцлеры от партии Меркель выступил за запуск "Северного потока-2" Фото: Армин Лашет, кандидат в канцлеры Германии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кандидат в канцлеры Германии от правящего блока ХДС/ХСС Армин Лашет выступил за запуск российского газопровода "Северный поток-2". Лашет является представителем партии действующего канцлера Ангелы Меркель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкие издания Der Tagesspiegel, Merkur и Zeit.

Сегодня кандидаты в канцлеры Германии сошлись в последних дебатах перед парламентскими выборами. В ходе блиц-опроса у Лашета спросили, запустит ли он российский "Северный поток-2", если станет канцлером.

"Да", - ответил представитель партии Меркель.

В то же время кандидат от либеральной "Свободной демократической партии" Кристиан Линднер выступил против интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Выборы в немецкий парламент состоятся уже в воскресенье, 26 сентября.

Напомним, в украинском "Нафтогазе" опасаются, что Россия после запуска "Северного потока-2" может отказаться от поставок газа через Украину.

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Северный поток-2 Германия Ангела Меркель
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