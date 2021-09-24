Выборы в Германии: лидер "зеленых" обещает заблокировать "Северный поток-2"

Накануне выборов в Германии лидер "зеленых" Анналена Бербок пообещала не допустить запуска "Северного потока-2" . При условии, что войдет в состав нового немецкого правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesspiegel .

По ее словам, нельзя доверять заверениям Москвы в сохранении транзита газа через Украину после запуска проекта.

"Я бы их (разрешения на запуск "Северного потока-2", - ред.) не выдала", - отметила Бербок.