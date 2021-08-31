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В России оценили возможность начала новой мировой войны

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров оценил возможность начала новой мировой войны. В РФ это считают неприемлемым.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Он заявил, что не верит, что "кто-то хочет войны на этой планете".

"Мелкие конфликты - да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа... Но мировая война неприемлема", - заявил Лавров.

Напомним, Александр Лукашенко обвинил Европу в разжигании третьей мировой войны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил об опасности нового противостояния в мире. Оно может быть более опасным, чем во времена холодной войны.

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