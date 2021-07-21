ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лукашенко обвинил Европу в разжигании третьей мировой войны

Новина українською →
Минск, Среда 21 июля 2021 16:28
Лукашенко обвинил Европу в разжигании третьей мировой войны Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава белорусского режима Александр Лукашенко обвинил Европу в ведении гибридной войны. Лукашенко заявил, что Европа подталкивает страны к третьей мировой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лукашенко для Sky News Arabia.

"Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне", - сказал он.

Лукашенко отметил, что подталкивают к новой мировой войне исключительно "бездумные политики" стран. Лукашенко утверждает, что эти европейские страны "не самостоятельны в своей политике" и "находятся в колониальной зависимости от США".

"Отношения США и стран Западной Европы - это отношения метрополии и колонии", - заявил глава белорусского режима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Европа
NEWS
Госдеп о визите Зеленского в США: будем ставить амбициозную повестку
Госдеп о визите Зеленского в США: будем ставить амбициозную повестку
DAILY
Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта