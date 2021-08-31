У Росії оцінили можливість початку нової світової війни

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров оцінив можливість початку нової світової війни. У РФ це вважають неприйнятним.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Він заявив, що не вірить, що "хтось хоче війни на цій планеті".
"Дрібні конфлікти - так, звичайно, вони завжди існували і будуть існувати, на жаль, така людська природа... Але світова війна неприйнятна", - заявив Лавров.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко звинуватив Європу в розпалюванні Третьої світової війни.
Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про небезпеку нового протистояння у світі. Воно може бути більш небезпечним, ніж за часів холодної війни.