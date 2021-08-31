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У Росії оцінили можливість початку нової світової війни

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров оцінив можливість початку нової світової війни. У РФ це вважають неприйнятним.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Він заявив, що не вірить, що "хтось хоче війни на цій планеті".

"Дрібні конфлікти - так, звичайно, вони завжди існували і будуть існувати, на жаль, така людська природа... Але світова війна неприйнятна", - заявив Лавров.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко звинуватив Європу в розпалюванні Третьої світової війни.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про небезпеку нового протистояння у світі. Воно може бути більш небезпечним, ніж за часів холодної війни.

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Російська ФедераціяЛавров