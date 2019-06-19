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В России назвали "голословными" выводы по катастрофе MH17

Новости » Политика    19.06.2019 - 21:24
В России назвали "голословными" выводы по катастрофе MH17
Фото: катастрофа боинга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

В Москве считают обвинения следствия "голословными"

Министерство иностранных дел России отрицает причастность российских граждан к катастрофе самолета рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского МИД.

Так, в Москве считают, что Международная следственная группа (JIT) выдвинула "абсолютно голословные обвинения" в причастности граждан России к катастрофе рейса MH17.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выводы следственной группы JIT "направлены на дискредитацию России в глазах международного сообщества" и подчеркнули, что следователи не предоставили "ни одного конкретного доказательства" и проигнорировали данные, которые были предоставлены Россией.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало Российскую Федерацию сотрудничать со следствием в расследовании катастрофы самолета Малайзийских авиалиний МН17.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Международная следственная комиссия (JIT) следующими подозреваемыми в причастности к катастрофы самолета рейса МН17 назовет высшее руководство России.

Как писало РБК-Украина, в среду, 19 июня, JIT назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" - гражданин Украины Леонид Харченко.

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