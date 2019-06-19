Следствие обвинит в катастрофе МН17 высшее руководство России, - Луценко

Фото: катастрофа боинга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Ранее следователи назвали имена 4 подозреваемых в деле

Международная следственная комиссия (JIT) следующими подозреваемыми в причастности к сбитию самолета рейса МН17 назовет высшее руководство России. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина.

После пресс-конференции представителей JIT в Утрехте (Нидерланды) Луценко заявил, что дальше следователи обвинят в причастности к катастрофе МН17 высшее военное и политическое руководство России.

"Из обнародованных сегодня разговоров между подозреваемыми становится понятно, что следующими подозреваемыми будут лица от солдат, полковников, генералов, до высшего военного и политического руководства Российской Федерации", - подчеркнул генпрокурор.

Видео: брифинг генерального прокурора Юрия Луценко (ГПУ)

Напомним, в среду, 19 июня, JIT назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" - гражданин Украины Леонид Харченко.

Кроме того, сегодня была назначена дата суда над подозреваемыми в катастрофе. Суд состоится 9 марта 2020 года в Нидерландах. В полиции заявили, что на арест четырех подозреваемых будут выданы международные ордера.