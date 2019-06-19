У Росії назвали "голослівними" висновки щодо катастрофи MH17

Фото: катастрофа боїнга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

У Москві вважать звинувачення слідства "голослівними"

Міністерство закордонних справ Росії заперечила причетність російських громадян до катастрофи літака рейсу MH17 у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського МЗС.

Так, у Москві вважають, що Міжнародна слідча група (JIT) висунула "абсолютно голослівні звинувачення" щодо причетності громадян Росії до катастрофи рейсу MH17.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що висновки слідчої групи JIT "спрямовані на дискредитацію Росії в очах міжнародної спільноти" та наголосили, що слідчі не надали "жодного конкретного доказу" та проігнорували дані, які були надані Росією.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України закликало Російську Федерацію співпрацювати зі слідством у розслідуванні катастрофи літака Малайзійських авіаліній МН17.

Пізніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Міжнародна слідча комісія (JIT) наступними підозрюваними в причетності до катастрофи літака рейсу МН17 назве вище керівництво Росії.

Як писало РБК-Україна, у середу, 19 червня, JIT назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гиркін, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" - громадянин України Леонід Харченко.