UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В России отреагировали на высылку Болгарией сотрудников российского посольства

Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел РФ обещает зеркальный ответ на высылку Болгарией сотрудников российского посольства. В ведомстве считают решение болгарской стороны необоснованным.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.

"Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США.", - заявила Захарова.

Она также призвала Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", что, по ее словам, наносит ущерб национальным интересам самой Болгарии.

"В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на зеркальные ответные меры", - отметила Захарова.

Напомним, в Болгарии 18 марта во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России.

После этого прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Они собирали информацию относительно планов модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности Вооруженных сил Болгарии.

В понедельник МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и предписал покинуть Болгарию в течение 72 часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины шпионаж
Читайте также
Болгария вышлет еще двух российских дипломатов в рамках шпионского скандала
В Болгарии планируют выслать российских дипломатов из-за шпионского скандала
Прогноз погоды