В России отреагировали на высылку Болгарией сотрудников российского посольства

Министерство иностранных дел РФ обещает зеркальный ответ на высылку Болгарией сотрудников российского посольства. В ведомстве считают решение болгарской стороны необоснованным.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.
"Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США.", - заявила Захарова.
Она также призвала Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", что, по ее словам, наносит ущерб национальным интересам самой Болгарии.
"В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на зеркальные ответные меры", - отметила Захарова.
Напомним, в Болгарии 18 марта во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России.
После этого прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Они собирали информацию относительно планов модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности Вооруженных сил Болгарии.
В понедельник МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и предписал покинуть Болгарию в течение 72 часов.