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У Росії відреагували на висилку Болгарією співробітників російського посольства

Автор: Андрій Козловський

Міністерство закордонних справ РФ обіцяє дзеркальну відповідь на висилку Болгарією співробітників російського посольства. У відомстві вважають рішення болгарської сторони необґрунтованим.

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, передає ТАСС.

"Доводиться констатувати чергове загострення в Болгарії антиросійської "шпигуноманії", яка з якихось причин дала рецидив напередодні запланованих на 4 квітня парламентських виборів в країні і на тлі сплеску русофобії на Заході, насамперед у США.", - заявила Захарова.

Вона також закликала Софію припинити участь у "полюванні на відьом", що, за її словами, завдає шкоди національним інтересам самої Болгарії.

"Згідно з дипломатичною практикою Російська Федерація залишає за собою право на дзеркальні відповідні заходи", - зазначила Захарова.

Нагадаємо, в Болгарії 18 березня під час операції в столиці країни Софії затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.

Після цього прокуратура Болгарії звинуватила двох російських дипломатів у шпигунстві. Вони збирали інформацію щодо планів модернізації болгарської армії та підтримки технічної придатності Збройних сил Болгарії.

У понеділок МЗС Болгарії оголосив двох співробітників російського посольства в Софії персонами нон грата і наказав покинути Болгарію протягом 72 годин.

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