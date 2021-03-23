У Росії відреагували на висилку Болгарією співробітників російського посольства

Міністерство закордонних справ РФ обіцяє дзеркальну відповідь на висилку Болгарією співробітників російського посольства. У відомстві вважають рішення болгарської сторони необґрунтованим.

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, передає ТАСС.

"Доводиться констатувати чергове загострення в Болгарії антиросійської "шпигуноманії", яка з якихось причин дала рецидив напередодні запланованих на 4 квітня парламентських виборів в країні і на тлі сплеску русофобії на Заході, насамперед у США.", - заявила Захарова.

Вона також закликала Софію припинити участь у "полюванні на відьом", що, за її словами, завдає шкоди національним інтересам самої Болгарії.

"Згідно з дипломатичною практикою Російська Федерація залишає за собою право на дзеркальні відповідні заходи", - зазначила Захарова.