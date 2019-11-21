В России отреагировали на возможности введения санкций США против "Северного потока-2"

В России считают, что это противоречат интересам Европы
Санкции США против "Северного потока-2" противоречат интересам Европы, нуждающейся в стабильных поставках. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, сообщают росСМИ.
В России считают, что условия заинтересовали европейских партнеров, и никаких оснований для задержки реализации проекта якобы нет.
"Поэтому наличие общего интереса, мне кажется, позволит преодолеть как политические препятствия, которые чинятся Вашингтоном, так и тот экономический интерес, который стоит за этими действиями США, но который не очень согласуется с экономическими интересами самой Европы", - сказал он.
Напомним, 30 октября правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Кроме того, Бундестаг принял законопроект об внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Европейского союза.
До этого Украина призвала Европарламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы Европейского союза.
Отметим, первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан сообщил, что США будут помогать Украине с остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".