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Россия допускает запуск "Северного потока -2" до конца года

Новости » Экономика     20.11.2019 - 13:38
Россия допускает запуск "Северного потока -2" до конца года
Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Заявление сделал министр энергетики

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак допускает начало поставок газа по трубопроводу "Северный поток - 2" до конца 2019 года. Об этом он сказал журналистам, передают российские СМИ.

При этом он отметил, что это технический вопрос, он связан не только с укладкой труб, но и с пусконаладкой.

"Это вопросы к Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти… Может быть, и в этом году", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, в 30 октября 2019 года правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе. Дания предоставила компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

После этого в "Газпроме" заявили о том, что укладку труб планируется закончить до конца 2019 года, как и было запланировано ранее.

Отметим, что пропускная способность двух ниток газопровода "Северный поток-2" - 55 млрд кубометров газа в год.

Напомним, с 1 января 2020 заканчивается срок транзитного газового контракта между Украиной и Россией. Всего по территории Украины в 2019 году будет прокачано около 90 млрд кубометров газа.

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