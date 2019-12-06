В России отреагировали на возможность строительства стены на Донбассе

В России отреагировали на заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о возможности "строительства стены" на границе с оккупированным Донбассом и назвали его контрпродуктивным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщают росСМИ.

Руденко отметил, что главная задача РФ на встрече "нормандской четверки" в Париже - это якобы подтверждение приверженности Киева, Донецка и Луганска минским договоренностям.

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", - заявил он.

Напомним, Ермак заявлял, что украинская власть в случае провала нормандской встречи и минского процесса готова строить стену на Донбассе. По его словам, если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, "в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться".

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский на нормандской встречи в Париже выдвинет условия прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. В частности, он предложит заменить представителей "ЛДНР" в контактной группе.