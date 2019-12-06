У Росії відреагували на можливість будівництва стіни на Донбасі

У Росії відреагували на заяву помічника президента України Андрія Єрмака про можливість "будівництва стіни" на межі з окупованим Донбасом і назвали її контрпродуктивною. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, повідомляють росЗМІ.

Руденко зазначив, що головне завдання РФ на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі - це начебто підтвердження прихильності Києва, Донецька і Луганська мінським домовленостями.

"Спроби спекулювати на різного роду негативних сценаріях навряд чи корисні напередодні зустрічі лідерів в Парижі. Такі заяви контрпродуктивні та викликають серйозні питання щодо реальних намірів Києва на майбутньому саміті", - заявив він.

Нагадаємо, Єрмак заявляв, що українська влада в разі провалу нормандської зустрічі і мінського процесу готова будувати стіну на Донбасі. За його словами, якщо Росія не погодиться на домовленості про припинення вогню та обмін полоненими, "в цьому випадку ми будемо будувати стіну, і життя буде продовжуватися".

Раніше повідомлялось, що український президент Володимир Зеленський на нормандській зустрічі в Парижі висуне умови прямих переговорів з окремими районами Донецької і Луганської областей. Зокрема, він запропонує замінити представників "ЛДНР" в контактній групі.