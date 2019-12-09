В России отреагировали на возможность расширения нормандского формата

Россия негативно относится к расширению нормандского формата. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, сообщают росСМИ.

Грушко добавил, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит только от выполнения ранее принятых решений.

"Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата", - заявил он.

По его словам, необходимо завершить разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе, а также запустить процесс реализации "формулы Штайнмайера" и "принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса".

Напомним, замгоссекретаря США Дэвид Хейл ранее заявил о дискуссиях по расширению нормандского формата.

Ранее в Раде заявляли, что нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе может быть расширен за счет США и Великобритании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.