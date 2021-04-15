В России отреагировали на санкции США: ответ будет неотвратимым

Как подчеркнула Захарова, новые санкции, введенные администрацией Джо Байдена, только "повышают конфронтационный градус" в российско-американских отношениях.

Она добавила, что российский МИД уже вызвал к себе на разговор посла США в Москве.

"Разговор будет тяжелым", - сказала Захарова.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.