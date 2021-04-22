В России отреагировали на резолюцию ПАСЕ о причастности Москвы к отравлению Навального

Российская Федерация отказалась выполнять резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с отравлением Алексея Навального. При этом саму резолюцию ПАСЕ в России назвали "политизированной".

"ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному. Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решению российского суда", - заявил Толстой.

Напомним, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному, в которой призвали Москву немедленно выпустить оппозиционера на свободу. При этом в документе указано, что было предполагаемое отравление политика, к которому причастны власти России, а не "серьезная болезнь".