В России отреагировали на резолюцию ПАСЕ о причастности Москвы к отравлению Навального

Российская Федерация отказалась выполнять резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с отравлением Алексея Навального. При этом саму резолюцию ПАСЕ в России назвали "политизированной".
Об этом заявил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой в своем Telegram-канале.
"ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному. Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решению российского суда", - заявил Толстой.
Напомним, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному, в которой призвали Москву немедленно выпустить оппозиционера на свободу. При этом в документе указано, что было предполагаемое отравление политика, к которому причастны власти России, а не "серьезная болезнь".
Отметим, ранее Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние.
Также стало известно, что Навального перевели в медицинскую часть, а у его сокамерников выявили туберкулез.
Политик находится в колонии после возвращения из Германии, где проходил лечение от последствий отравления боевым ядом "Новичок". В РФ ему заменили условный срок на реальный из-за того, что оппозиционер не выполнял условия приговора.