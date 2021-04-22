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В ПАСЕ приняли резолюцию о возможной причастности властей РФ к отравлению Навального

Новина українською → Страсбург, Четверг 22 апреля 2021 12:53
В ПАСЕ приняли резолюцию о возможной причастности властей РФ к отравлению Навального Фото: в ПАСЕ приняли резолюцию по Навальному (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В ПАСЕ утвердили доклад и резолюцию по российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Туда внесли правку о том, что в отношении политика было предполагаемое отравление, к которому причастны власти России, а не "серьезная болезнь".

Об этом в своем Telegram сообщил нардеп, член украинской делегации Алексей Гончаренко.

Гончаренко отметил, что документ приняли с его правкой о том, что к отравлению Навального могут быть причастны власти России, а не "серьезная болезнь".

По словам депутата, во время заседания он напомнил, что, когда вчера Путин выступал перед Федеральным собранием России, тысячи людей вышли на улицы российских городов.

"И мы увидели две России: одна Россия Путина и его окружения. И другая Россия - свободного демократического общества. Одна Россия, как настоящие Табаки подвывали каждому слову потускневшего геополитического Шерхана, а другая Россия выла от боли, когда их бил ОМОН. Одна Россия - это война против Украины, Грузии, Молдовы, теракт в Чехии, отравление в Британии. Другая Россия - это Рязанов, Шевчук, Улицкая, Акунин, Гребенщиков, которые требуют остановить войну с Украиной", - сообщил нардеп.

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