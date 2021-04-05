ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Навальный попал в медчасть. У его сокамерников туберкулез

Новина українською → Россия, Понедельник 05 апреля 2021 21:44
Навальный попал в медчасть. У его сокамерников туберкулез Фото: Алексей Навальный (twitter.com VladlenLos)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский оппозиционер Алексей Навальный попал в медчасть колонии, где отбывает наказание по делу "Ив-Роше". В колонии, где его держат, вспышка туберкулеза.

Об этом сообщило российское агентство "РБК".

"У осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе - высокая температура", - заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.

В российской ФСИН утверждают, что взяли у Навального все необходимые анализы, в частности, на коронавирус.

Перед этим Навальный пожаловался в своем Instagram на то, что у него поднялась температура до 38,1 градуса, а также появился сильный кашель. Оппозиционер рассказал, что у трех из 15 человек в его отряде недавно обнаружили туберкулез.

Навальный также пожаловался на антисанитарию в колонии и плохое питание.

Напомним, в феврале российский суд изменил Навальному условный срок по делу "Ив-Роше" на реальный. Навального отправили в колонию общего режaима на 2 года и 5 месяцев. Это произошло после того, как оппозиционер вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления "Новичком".

Как писало РБК-Украина, в прошлую среду Навальный объявил голодовку в колонии. Оппозиционер заявил, что будет голодать, пока его не осмотрит врач. Навальный говорил, что его ноги теряют чувствительность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Навальный колония болезнь туберкулез
NEWS
Степанов: на этой неделе подпишем контракт на большое количество COVID-вакцин
Степанов: на этой неделе подпишем контракт на большое количество COVID-вакцин
DAILY
Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть