Навальный попал в медчасть. У его сокамерников туберкулез

Российский оппозиционер Алексей Навальный попал в медчасть колонии, где отбывает наказание по делу "Ив-Роше". В колонии, где его держат, вспышка туберкулеза.

"У осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе - высокая температура", - заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.

В российской ФСИН утверждают, что взяли у Навального все необходимые анализы, в частности, на коронавирус.

Перед этим Навальный пожаловался в своем Instagram на то, что у него поднялась температура до 38,1 градуса, а также появился сильный кашель. Оппозиционер рассказал, что у трех из 15 человек в его отряде недавно обнаружили туберкулез.

Навальный также пожаловался на антисанитарию в колонии и плохое питание.