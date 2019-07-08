В России отреагировали на решение Newsone по телемосту

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста "Москва - Киев". Об этом сообщает пресс-служба холдинга, пишут российские СМИ в понедельник.

"У нас нет никаких оснований для отмены телемоста", - заявили в пресс-службе.

Напомним, Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвала украинские телеканалы воздержаться от ретрансляции иностранных вещателей, к которым на государственном уровне были применены санкции.

Как писало РБК-Украина ранее, телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Российской Федерацией. На канале объясняли такие намерения "важностью диалога между народами Украины и России". Но 8 июля телеканал NewsOne отменил телемост с РФ. На канале заявили, что отменили телемост в связи с "прямыми угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких".

Подчеркнем, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в связи с намерениями телеканала NewsOne провести общий телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала производства о покушении на совершение государственной измены против Украины.